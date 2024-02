Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (13.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Jetzt sei es offiziell: Die TUI-Aktionäre hätten auf der Hauptversammlung für ein Delisting der Touristik-Aktie in London gestimmt. 98,35% der Anteilseigner hätten dafür gestimmt, dass TUI wieder im Heimatland notiere. Die TUI-Aktie sei am Tag der Quartalszahlen und der HV auf eine extreme Berg-und-Talfahrt gegangen.Der Weg für einen Umzug der Börsennotierung von London nach Frankfurt sei also frei. Anders als vor dem Brexit würden mehr als drei Viertel der TUI-Papiere inzwischen in Deutschland den Besitzer wechseln. Zudem würden mehr als drei Viertel der TUI-Aktien Anlegern aus der EU gehören. TUI habe die Hauptnotierung der Aktie einst wegen der Verschmelzung mit der damaligen Veranstaltertochter TUI Travel nach London verlegt.Um das dortige Listing zu beenden, habe die Führung des Reisekonzerns die Zustimmung von Anteilseignern mit 75% der Stimmen gebraucht. Laut Aussagen von Finanzchef Mathias Kiep werde TUI Anfang April in den Prime Standard der deutschen Börse aufgenommen. Am 24. Juni werde die Aufnahme der Aktie in den MDAX erwartet. Dann ende auch das Listing an der London Stock Exchange. Das Papier werde danach nur noch in Frankfurt und Hannover auf dem Kurzettel stehen. Hauptbörse werde dann Frankfurt sein.Der weltgrößte Reisekonzern komme nach rund zehnjähriger Abwesenheit mit seiner Aktiennotierung nach Deutschland zurück. Die TUI-Spitze verspreche sich von dem Wechsel einfachere Strukturen und Vorteile für die Eigentumsverhältnisse der konzerneigenen Fluggesellschaften. Deren Verkehrsrechte würden davon abhängen, ob TUI mehrheitlich im Eigentum von Aktionären aus der EU sei. Diese Quote sei für die europäischen Airlines aber "nicht mal im Ansatz ein Problem", habe TUI-Vorstandsvorsitzender Ebel in einer Videokonferenz gesagt. Für die britische Tui Airways stelle sich das Problem dank lockerer Regelungen in Großbritannien umgekehrt nicht.Andererseits dürfte die MDAX-Aufnahme früher oder später zu Käufen von Fonds führen, die den Index der mittelgroßen Werte nachbilden würden. Mit Kursschwankungen müsse also weiterhin gerechnet werden."Der Aktionär" sehe die aktuellen Kursturbulenzen als vorübergehendes Ereignis und bleibe zuversichtlich, dass der TUI-Kurs die Charthürde bei 7,20 bis 7,40 Euro mittelfristig überwinden könne. Engagierte Anleger aollten allerdings die Stop-Loss-Marke bei 5,50 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link