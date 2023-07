XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (05.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reise-Riesen TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie zeige sich am Mittwoch - nach den jüngsten signifikanten Kurszuwächsen - von ihrer schwächeren Seite und falle dabei unter die charttechnisch wichtige 7,00-Euro-Marke. Konkrete Unternehmensnachrichten würden nicht vorliegen. Vielmehr dürften Trader das erhöhte Niveau zur Gewinnmitnahme nutzen.Die TUI-Aktie habe in der bisherigen Handelswoche (ohne die heutigen Abschläge) in der Spitze rund zehn Prozent zulegen können. Konkret sei es von 6,52 Euro (Schlusskurs vom vergangenen Freitag) bis auf 7,15 Euro (Dienstag) nach oben gegangen. Der charttechnisch wichtige Widerstand bei 7,12 Euro (Verlaufshoch 16. Juni) sei allerdings nur temporär (und nicht nachhaltig) überwunden worden, da der Titel gestern bei 7,06 Euro geschlossen habe. Diese Enttäuschung dürfte in Verbindung mit einem schwächeren Gesamtmarkt der Grund für die heutigen Kursabschläge von mehr als zwei Prozent sein.Die langfristigen Aussichten für die Tourismus-Branche seien indes glänzend. Laut Statista-Prognosen solle der Umsatz des Tourismus-Markts bis 2027 weltweit auf 974 Mrd. Euro (2023: 803 Mrd. Euro) klettern. Das entspreche einem erwarteten jährlichen Wachstum von rund fünf Prozent. Das größte Marktsegment sei der Subsektor "Hotels" mit einem erwarteten Volumen von 384 Mrd. Euro in diesem Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,95 EUR -1,56% (05.07.2023, 15:22)