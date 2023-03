XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,40 EUR -5,97% (30.03.2023, 16:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (30.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Tochter TUI fly feiere runden Geburtstag: Vor 50 Jahren - am 30. März 1973 - sei der erste Flieger von Hamburg nach Ibiza gestartet. Während das Flugangebot in den nachfolgenden Jahrzehnten stark ausgebaut worden sei und die Anzahl der Maschinen auf inzwischen 22 Stück gestiegen sei, hätten die Aktionäre wenig Grund zum Feiern."Namensänderungen, wechselnde Marktstrategien, ein neuer Flugzeug-Look - wer auf die 50-jährige Geschichte von TUl fly zurückblickt, könnte meinen, das Unternehmen habe sich immer wieder neu erfunden", meine Marco Ciomperlik, Chief Airline Officer der TUI Group. Und habe hinzugefügt: "Seit 50 Jahren fliegen Millionen von Urlaubern mit unseren Ferienfliegern zu ihren Reisezielen - über 220 Millionen Passagiere sind es seit 1973. Eine Erfolgsgeschichte, die wir unseren Mitarbeitenden und Gästen verdanken."So schön ein Urlaub mit TUI fly auch sein möge, für Anleger sei die TUI-Aktie alles andere als eine "Erfolgsstory". Die Talfahrt bei TUI sei noch nicht zu Ende. Derzeit werde die Kursentwicklung vom Handel mit den Bezugsrechten überschattet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:7,37 EUR -6,23% (30.03.2023, 17:13)