Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,734 EUR -3,63% (03.08.2023, 11:38)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,748 EUR -3,21% (03.08.2023, 11:23)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (03.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eine Analystenstudie der Deutschen Bank habe die TUI-Aktie vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der kommenden Woche ausführlich unter die Lupe genommen. Laut den Experten dürfte der deutsche Reiseveranstalter seinen Erholungskurs fortsetzen. Das Chartbild bleibe spannend.2023 solle ein herausragendes Reisejahr werden. Laut Statista werde der Umsatz im Reisen- und Tourismus-Markt in diesem Jahr 62,2 Milliarden Euro betragen und damit das Vor-Corona-Niveau übertreffen.TUI werde am 9. August seine Q3-Zahlen veröffentlichen. Die Deutsche Bank rechne mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Das entspreche einer Steigerung von 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge solle sich auf etwa drei Prozent (von 155 Millionen Euro) belaufen, nach minus 27 Millionen Euro EBIT im Vorjahr.Für die Analysten werde vor allem die Eigenprognose von TUI für Q4 spannend, denn dann boome die Reisebranche wetter- und ferienbedingt so richtig. Im zweiten Halbjahr erziele TUI circa 75 Prozent seines jährlichen freien Cashflows, Q4 trage dazu besonders stark bei. Die Bloomberg-Experten würden für das September-Quartal beim Umsatz 8,3 Milliarden und beim Gewinn 444 Millionen Euro erwarten.Auch wenn es gerade am Chart bergab gehe, seien die Aussichten mittelfristig gut. Anleger bleiben dabei, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: