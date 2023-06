Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (27.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die TUI-Aktie temporär mit Kursgewinnen habe glänzen können, sei es zuletzt für die Papiere des Reiseveranstalters wieder abwärts gegangen. Auch der Start in die neue Handelswoche sei mit Blick auf das gestrige erneute Kursminus nicht gelungen. TUI wolle indes in einem bisher vernachlässigten Geschäftsfeld auf die Tube drücken.Konkret plane TUI, sein Geschäft mit Bahnreisen auszubauen. "Ich strebe zehn europäische Strecken in den nächsten fünf Jahren an", habe Konzernchef Sebastian Ebel jüngst dem "Tagesspiegel" gesagt."Wir sprechen mit potenziellen Joint-Venture-Partnern, um ein europäisches Netzwerk für touristische Zugreisen aufzubauen", so Ebel. Dabei handele es sich um Partner aus dem Ausland. Im Winter sei bereits der erste TUI-Zug aus den Niederlanden nach Österreich gefahren, aktuell verkehre eine Verbindung nach Dresden oder Prag, weitere Strecken sollten laut Ebel hinzukommen.Für diesen Sommer gehe der Reiseveranstalter unterdessen von guten Geschäften aus. Zuletzt seien die Buchungseingänge besser als im Vor-Corona-Jahr 2019 gewesen.Klar: Die TUI-Aktie sei und bleibe ein heißes Eisen. Dennoch sehe "Der Aktionär" durchaus die Chance, dass der Titel Richtung 10-Euro-Marke marschieren könnte. Warum? 2023 dürfte aus touristischer Sicht ein Rekordjahr werden. Und mit Blick auf 2024 erscheine die Aktie mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 durchaus günstig - sofern es in Deutschland, dem wichtigsten TUI-Markt, zu keinem stärkeren Wirtschaftseinbruch komme.Kurzum: Nur spekulativ ausgerichtete Anleger sollten bei der TUI-Wette mitmachen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wichtig und unabdingbar sei die Exit-Marke bei 5,20 Euro. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link