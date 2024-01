Börsenplätze TRATON-Aktie:



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (15.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TRATON habe in den letzten Jahren trotz eine Vielzahl von Krisenherden (Restrukturierungen, Lieferkettenprobleme mit Werksstillständen und Abschreibungen auf das Russlandgeschäft) eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. TRATON-Vorstandschef, Christian Levin, habe seine Hausaufgaben gemacht und wolle in den kommenden Jahren die Ergebnisse weiter verbessern.Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON habe im vierten Quartal 2023 mehr Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. In den Monaten Oktober bis Dezember seien 88.700 Lkw und Busse an die Kunden gegangen. Das sei ein Plus von 0,4 Prozent im Jahresvergleich gewesen. Im Gesamtjahr habe der Anbieter mit den Marken MAN, Scania, Navistar und Volkswagen Truck & Bus damit 338.200 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Das seien 10,7 Prozent mehr als in dem noch von Teilemangel belasteten Vorjahr gewesen."Wir sind im Jahr 2023 an wichtigen Stellen einen großen Schritt vorangekommen, deswegen blicke ich diesbezüglich sehr optimistisch auf 2024", so TRATON-Vorstand, Christian Levin, kurz vor Weihnachten gegenüber dem "Aktionär"."Der Aktionär" hält daher bei seinem Top-Tipp aus dem Dezember 2023 (Empf. Kurs: 20,75 Euro) an seinem Fazit fest: Gelingt es dem Vorstand, die ungebrochene Nachfrage in nachhaltig steigende Umsätze umzuwandeln, dürften die Skaleneffekte, die durch die Modularisierung und Gleichteilestrategie gehoben werden können, für nachhaltig steigende Margen sorgen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TRATON-Aktie. Die Aktie habe die jüngste Konsolidierung bereits beendet und wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nächster Halt: 26 Euro! (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link