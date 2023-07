Derivate auf TRATON befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



DE000TRAT0N7



TRAT0N



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (26.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TRATON werde nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Auch bei der Aktie der VW-Nutzfahrzeugtochter sei der Aufwärtstrend intakt. Sie nähere sich weiter einer wichtigen charttechnischen Hürde. Reiche die Kraft nach den Zahlen für ein Kaufsignal?Zwar habe die VW-Nutzfahrzeugtochter ihren Ausblick bestätigt, bei der bereinigten operativen Ergebnismarge und dem Mittelzufluss aus dem Fahrzeuggeschäft rechne das Management um Chef Christian Levin aber damit, das Jahr jeweils in Richtung des oberen Endes der Prognosebandbreiten abzuschließen. Vorstandschef Christian Levin rechne derzeit mit einer operativen Umsatzrendite vor Sonderposten von sieben bis 8 Prozent. Zudem werde für das Gesamtjahr ein Absatz- und Umsatzplus zwischen fünf und 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro gestiegen, das operative Ergebnis sei mit 1,97 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte geklettert. Die bereinigte operative Marge habe mit 8,6 Prozent fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr gelegen - und damit auch über der aktuellen Prognosespanne. Netto seien starke 2,48 Euro je Aktie im ersten Halbjahr verdient worden. CEO Levin habe das vor allem mit einer besseren Auslastung der Produktion begründet. Deutlich gestiegene Energie-, Rohstoff- und Teilepreise hätten durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden können.Einen großen Beitrag dürfte die US-Tochter Navistar liefern. Die Umstrukturierung bei MAN sollte deutlich an Fahrt gewinnen. Darüber hinaus werde Scania von der vollständigen Einführung seiner neuen Motorengeneration profitieren.TRATON bleibe auf Kurs. "Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung für die unverändert günstig bewertete Aktie (KGV 24e: 5; EV/EBITDA 6,3) fest. Begleitet von positiven Analystenimmen, sollte der Titel seinen Aufwärtstrend nach der jüngsten Konsolidierungsphase wieder aufnehmen, die horizontale Widerstandszone nachhaltig überwinden und neue Jahreshöchststände ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TRATON-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: