Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (16.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON blickt angesichts eines hohen Auftragsbestands zuversichtlich auf das neue Jahr - AktienanalyseDie Volkswagen-Tochter TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist 2022 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Getrieben von guten Geschäften mit Wartung und Ersatzteilen, vor allem aber dank der erstmalig ganzjährigen Einbeziehung des US-Zukaufs Navistar habe der Umsatz im abgelaufenen Jahr um knapp ein Drittel auf einen neuen Rekordwert von 40,3 Mrd. Euro angezogen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich um knapp 30 Prozent auf 2,07 Mrd. Euro verbessert. Der auf die Anteilseigner entfallende Konzerngewinn sei sogar um mehr als das Doppelte auf 1,1 Mrd. Euro gestiegen. Aktionäre sollten daher eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie bekommen - 20 Cent mehr als im Vorjahr.Besonders angetan habe sich die Börse allerdings vom Ausblick gezeigt: TRATON stelle für 2023 ein Plus bei Absatz und Umsatz von jeweils fünf bis 15 Prozent in Aussicht. Experten hätten zuvor bestenfalls mit einem leicht wachsenden Umsatz gerechnet. "Eine wichtige Basis ist unser hoher Auftragsbestand, der unsere Jahresproduktion bereits zum großen Teil abdeckt", so CFO Annette Danielski. Zudem solle sich die Umsatzrendite auf sechs bis sieben Prozent verbessern, nachdem sie 2022 leicht auf 5,1 Prozent gesunken sei. Die Analystenschätzungen hätten eher am unteren Ende der Zielspanne gelegen. Die seit Jahresbeginn aufgelaufenen Kursgewinne stünden damit eigentlich auf einem stabilen Fundament. Allerdings würden Marktteilnehmer darauf hinweisen, dass die stark konjunkturabhängige Aktie auf dem derzeitigen Niveau darauf angewiesen sei, dass es keine oder nur eine kurze Rezession gebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link