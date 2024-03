Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,36 EUR +0,64% (25.03.2024, 09:02)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,30 EUR -0,29% (22.03.2024)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (25.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Prall gefüllte Orderbücher, niedrige Bewertung, hohe Dividendenrendite - die Anleger hätten den Ball bei TRATON in den letzten Wochen aufgenommen. Die Aktie der VW-Nutzfahrzeugtochter sei auf die Überholspur gewechselt. Der Blick nach vorne passe ebenfalls: TRATON sei mit seinen vier Marken gut auf die Elektrifizierung der Branche vorbereitet.Laut einer Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) werde der E-Antrieb für Nutzfahrzeuge in Zukunft der günstigste Antrieb sein. Zwar seien die Anschaffungskosten für einen Lkw höher als beim Diesel. Die deutlich geringeren Energiekosten sollten dies aber mehr als ausgleichen.Die laufende Transformation zu E-Antrieben müsse vorerst noch durch die Diesel-Lkw finanziert werden. Die jüngsten Zahlen und der Ausblick hätten gezeigt, dass TRATON hier gut unterwegs sei. Der Vorstand verfolge zudem das klare Ziel, die industrielle Verschuldung durch verbesserte operative Ergebnisse und die Optimierung des Working Capital zügig abzubauen."Der Aktionär" hält an seinem Fazit fest: Die TRATON-Story ist intakt, die mittelfristigen Aussichten sind unverändert gut. Kurzfristig könnte die Aktie nach der jüngsten Rally in den Konsolidierungsmodus wechseln, so Michael Schröder. Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung im Dezember gefolgt sind, können das aktuelle Momentum nutzen, um auch mal ein paar Teilgewinne einzustreichen. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link