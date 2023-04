Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

20,62 EUR +0,88% (20.04.2023, 12:18)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

20,66 EUR +1,18% (20.04.2023, 12:04)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (20.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON: Starker Jahresauftakt - AktienanalyseDie VW-Nutzfahrzeugholding TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) blickt auf ein überraschend erfolgreiches Auftaktquartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gestützt durch eine anhaltend starke Nachfrage und höhere Produktionsmengen sei der Umsatz in den ersten drei Monaten 2023 um fast ein Drittel auf 11,2 Mrd. Euro geklettert, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis dürfte bei rund 935 Mio. Euro liegen, nach 402 Mio. Euro im Vorjahr. Die entsprechende Umsatzrendite werde damit bei 8,4 (Vorjahr: 4,7) Prozent erwartet. Wesentlich für die Entwicklung seien vor allem starke Verbesserungen bei Scania und MAN. Die schwedische Lkw- und Busmarke habe eine bereinigte Marge von 13,3 Prozent erzielen können, bei MAN seien es demnach 5,8 Prozent gewesen.Angesichts des guten Jahresstarts denke der Konzern über eine Anpassung seiner Jahresprognose nach. Etwaige Änderungen würden am 2. Mai bekannt geben, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bislang stelle TRATON für 2023 eine bereinigte operative Rendite von 6,0 bis 7,0 Prozent sowie ein Umsatz- und Absatzplus von jeweils 5 bis 15 Prozent in Aussicht.Die Nachrichten seien an der Börse sehr gut angekommen, die TRATON-Aktie habe auf Monatssicht um fast 20 Prozent zugelegt. Auch dass TRATON beim Auftragseingang einen deutlichen Rückgang um 28 Prozent habe hinnehmen müssen, scheine Anleger nicht sonderlich zu beunruhigen. Schließlich habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass man angesichts des "sehr großen Auftragsbestands" Bestellungen weiterhin nur zurückhaltend entgegengenommen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link