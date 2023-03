Derivate auf TRATON befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (07.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sehe richtig gut aus: TRATON gehe nach einem soliden Geschäftsjahr 2022 dank eines dicken Auftragspolsters zuversichtlich in das neue Jahr. Die VW-Nutzfahrzeugholding wolle Absatz, Umsatz und die Margen deutlicher steigen als von Analysten bislang erwartet. Die Aktie setze ihre dynamische Aufwärtsbewegung ungebrochen fort.Im vergangenen Jahr habe TRATON seinen Umsatz vor allem dank der erstmalig ganzjährigen Einbeziehung des US-Zukaufs Navistar um fast ein Drittel auf 40,3 Milliarden Euro gesteigert. Dabei hätten aber auch die günstige Preisentwicklung und der Ausbau des Wartungsgeschäfts geholfen, denn der Absatz sei insgesamt lediglich um 12 Prozent auf 30.485 Fahrzeuge gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe konzernweit um nahezu 30 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro angezogen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten damit etwas höher gelegen, als Analysten erwartet hätten. Mit der leicht gesunkenen bereinigten operativen Marge von 5,1 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent) habe TRATON mit einem ordentlichen Schlussspurt noch das selbst gesetzte Ziel von 5 bis 6 Prozent erreicht.Der Ausblick mache Lust auf mehr: Im laufenden Jahr sollten Absatz und Umsatz um 5 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Experten hätten zuvor eher mit einem stagnierenden oder nur leicht wachsenden Umsatz gerechnet. "Eine wichtige Basis ist unser hoher Auftragsbestand, der unsere Jahresproduktion bereits zum großen Teil abdeckt", habe Finanzchefin Annette Danielski gesagt. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge erwarte Vorstandschef Christian Levin 2023 zwischen 6 und 7 Prozent vom Umsatz. Die Analystenschätzungen hätten eher am unteren Ende der Zielspanne gelegen. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 0,70 Euro je Anteilschein erhalten.Solide Zahlen und ein starker Ausblick sollten bei der mit einem 2023er KGV von 6 unverändert günstig bewerteten Aktie für eine Trendfortsetzung Richtung 20 Euro und mehr sorgen - auch wenn nach dem jüngsten Kurssprung von knapp 20 Prozent zunächst eine kurze Verschnaufpause nicht ausgeschlossen sei.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: