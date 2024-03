Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

33,88 EUR +0,18% (21.03.2024, 09:04)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

33,68 EUR -0,53% (20.03.2024)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (21.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TRATON sei nach einem starken Jahresendgeschäft mit unerwartet hohen Zielen in das neue Jahr gegangen. Die Aktie der VW-Nutzfahrzeugtochter, die "Der Aktionär" kurz vor Weihnachten in Ausgabe 51/2023 zu 20,75 Euro als Top-Tipp vorgestellt habe, sei im Anschluss auf die Überholspur gewechselt. Allein im März sei es für die Aktie bisher um satte 36 Prozent nach oben gegangen. Eine mögliche Erhöhung des Free Floats sorge für zusätzliche Fantasie."Aktionär"-Leser würden wissen: TRATON könne künftig über Modularisierung und Gleichteilestrategien deutliche Skaleneffekte heben. Dazu werde der von Scania entwickelte Antriebsstrang (Powertrain) mit einem hocheffizienten 13-Liter-Dieselmotor in allen Premiumfahrzeugen der gesamten TRATON-Gruppe eingeführt.Die Ertragsperle Scania sei weiter extrem profitabel unterwegs. Beim einstigen Sorgenkind MAN fruchte das Sparprogramm. Die US-Marke Navistar fahre ebenfalls immer mehr Gewinn ein. Die kleinste Konzernsparte Volkswagen Truck & Bus erwirtschafte ebenfalls hohe Renditen. Folge: Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge erwarte der Vorstand im laufenden Jahr zwischen 8,0 und 9,0 Prozent. Bei beiden Werten hätten Analysten bisher Werte am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel gehabt. Die Dividende solle von 70 Cent auf 1,50 Euro je Papier zulegen - daraus resultiere selbst nach der Kursrally noch eine Rendite von 4,4 Prozent.TRATON sei mit seinen vier Marken stark aufgestellt und treibe den Wandel zu alternativen Antrieben aktiv voran. Eine durchaus mögliche Erhöhung des Free Floats sorge für zusätzliche Fantasie.Auch wenn die unverändert günstig bewertete Aktie mittelfristig weiter auf der Überholspur fahren dürfte, können Anleger, die der Empfehlung im Dezember gefolgt sind, das aktuelle Momentum weiter nutzen, um auch mal ein paar Teilgewinne einzustreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)