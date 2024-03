Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,70 EUR +1,28% (22.03.2024, 09:50)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,62 EUR +0,64% (22.03.2024, 09:36)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (22.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Auch die Lkw-Branche sei im Umbruch. Im Jahr 2035 dürften mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Lkw in Europa, den USA und China elektrisch angetrieben werden. Wichtig in diesem Zusammenhang seien nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die passende Ladeinfrastruktur. TRATON habe vorgesorgt.TRATON sei mit seinen Marken Navistar, Scania und MAN gut auf den Hochlauf der Elektromobilität vorbereitet. "Die Zukunft des Transports ist für uns eindeutig elektrisch", so TRATON-Vorstand Christian Levin im Dezember gegenüber dem "Aktionär". Der Konzern wolle daher bis 2026 rund 2,6 Mrd. Euro in die Forschung und Entwicklung von batterieelektrischen Antrieben investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TRATON-Aktie: