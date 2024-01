Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (08.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Vorstandschef Christian Levin wolle in den kommenden Jahren die Ergebnisse der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding weiter verbessern. Zuletzt habe die VW-Nutzfahrzeugtochter auf einem Kapitalmarkttag für das laufende Jahr eine Umsatzrendite von 9% in Aussicht gestellt. Die enormen Skaleneffekte, die durch die Modularisierung und Gleichteilestrategie gehoben werden könnten, dürften dem CEO dabei helfen.TRATON habe mit seinen vier Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus höhere Ambitionen für die operative Gewinnmarge als am Markt erwartet werde, so der Firmenlenker in einem Interview der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri. Die Wende im Geschäft sei vollzogen, so Levin. Scania sei zurück im Bereich zweistelliger Margen, der US-Zukauf Navistar habe die Profitabilität gesteigert und Marktanteile gewonnen. Das langjährige Sorgenkind, der Münchener Lkw-Bauer MAN, habe nach 15 Jahren endlich gezeigt, dass er eine anständige Rendite liefern könne.Gegenüber dem "Aktionär" habe Levin bereits Mitte Dezember erklärt, dass TRATON im Jahr 2023 an wichtigen Stellen einen großen Schritt vorangekommen sei und er deswegen auch sehr optimistisch auf 2024 blicken würde.Auf einem kommenden Kapitalmarkttag wolle der Vorstand dem Vernehme nach neue und ambitioniertere Finanzziele ausgeben. Einen konkreten Termin für die Veranstaltung gebe es laut einem Sprecher allerdings noch nicht.Levin hoffe nach eigenen Angaben auch auf einen größeren Streubesitz der TRATON-Aktien. Hintergrund: Derzeit halte Volkswagen noch 89,7% aller Aktien. Mit einer durchaus möglichen Erhöhung des Free Floats würde die Aktie auch für große internationale Investoren interessant, die derzeit aufgrund ihrer Regularien noch nicht bei TRATON einsteigen könnten.Bei TRTAON stimme das Gesamtpaket. Die Gruppe sei mit ihren vier Marken stark aufgestellt und treibe den Wandel zu alternativen Antrieben aktiv voran. Gelinge es dem Vorstand, die ungebrochene Nachfrage in nachhaltig steigende Umsätze umzuwandeln und entsprechend zu monetarisieren, dürften auch die Margen langfristig weiter zulegen. Eine mögliche Erhöhung des Free Floats sorge für zusätzliche Fantasie. Die hohe Dividendenrendite limitiere das Abwärtsrisiko. Anleger mit Weitblick könnten bei der günstig bewerteten Aktie zugreifen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2024)