XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

15,52 EUR -0,13% (12.08.2022, 15:54)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie: TRAT0N

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie: 8TRA

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (12.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON: Börse erleichtert - AktienanalyseDie VW-Tochter TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um knapp ein Drittel gesteigert, wegen Lieferengpässen und höheren Beschaffungspreisen operativ aber 29 Prozent weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Die Verfügbarkeit von Halbleitern und weiteren wichtigen Komponenten wird zwar langsam besser, hat aber noch nicht Normalniveau erreicht", habe TRATON-Chef Christian Levin gesagt. "Gleichzeitig steigen die Preise für Rohstoffe und Energie, Logistikkapazitäten sind knapp." An der Prognose einer bereinigten operativen Umsatzrendite von 5,0 bis 6,0 Prozent in diesem Jahr hält TRATON aber fest - sehr zur Erleichterung der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:15,51 EUR 0,00% (12.08.2022, 16:09)