Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die VW-Nutzfahrzeugtochter TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) stellt nach den ersten neun Monaten eine höhere Gewinnausbeute für das Gesamtjahr in Aussicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis solle 2023 nun 7,5 bis 8,5 Prozent vom Umsatz ausmachen. Bisher habe TRATON mit 7,0 bis 8,0 Prozent gerechnet. Beim Barmittelzufluss im Tagesgeschäft werde das Management ebenfalls zuversichtlich. Er solle 2,3 bis 2,8 Mrd. Euro betragen und damit um 500 Mio. Euro höher ausfallen als bislang geplant.Die Neun-Monatszahlen sähen entsprechend aus. Bei einem Umsatzanstieg um ein Fünftel auf 34,2 Mrd. Euro sei der bereinigte operative Gewinn auf 2,93 Mrd. Euro gestiegen. Das sei mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Die Marge habe damit bei 8,6 Prozent vom Umsatz gelegen. Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis nach Steuern habe sich nahezu auf 1,94 Mrd. Euro verdreifacht.Auch für die weitere Entwicklung über das Jahr hinaus gebe sich das Management zuversichtlich: 2024 könne der Konzern erstmals sein Ziel von 9 Prozent Rendite erreichen, habe CEO Christian Levin gesagt.Analysten hätten da deutlich entspannter reagiert. Wie das Management hätten sie von einer "Normalisierung" der Nachfrage gesprochen, nachdem die Kunden wegen der Lieferschwierigkeiten lange mehr bestellt hätten, als sie brauchen würden.Einig sind sich die meisten Experten zudem darin, dass die Aktie angesichts der intakten Wachstums- und Profitabilitätstreiber auf dem aktuellen Kursniveau deutlich mehr Chancen als Risiken bietet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zu TRATON SE. (Ausgabe 44/2023)