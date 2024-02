Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,54 EUR -0,42% (19.02.2024, 09:43)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

23,54 EUR -0,84% (19.02.2024, 09:39)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (19.02.2024/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Die Lkw-Branche sei in Bewegung. Das gelte auf für TRATON. Eine tiefgreifende Restrukturierung habe die VW-Nutzfahrzeugholding mit ihren vier Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus weitgehend abgeschlossen. Die Gruppe sei stark aufgestellt und treibe den Wandel zu alternativen Antrieben aktiv voran."Wir sind im Jahr 2023 an wichtigen Stellen einen großen Schritt vorangekommen, deswegen blicke ich diesbezüglich sehr optimistisch auf 2024", so Vorstand Christian Levin. Nicht ohne Grund: TRATON könne künftig über Modularisierung und Gleichteilestrategien deutliche Skaleneffekte heben. Dazu werde der von Scania entwickelte Antriebsstrang (Powertrain) mit einem hocheffizienten 13-Liter-Dieselmotor in allen Premiumfahrzeugen der gesamten Traton-Gruppe eingeführt. Das dürfte aber auch das letzte neu entwickelte Dieselaggregat sein. Denn der nächste Umbruch in der Branche stehe bevor. Im Jahr 2035 dürften mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Lkw elektrisch angetrieben werden. Auch hier sei TRATON vorbereitet. Scania fahre bei der Entwicklung als Technologieführer vorneweg. Bereits 2022 sei auf der IAA Transportation der erste vollelektrische Lkw vorgestellt worden.Zurück in die Gegenwart. Die operative Wende im Geschäft scheine vollzogen. Die Margen von MAN hätten sich bereits spürbar verbessert, jetzt müsse das langjährige Sorgenkind noch beweisen, dass diese Sanierung nachhaltig wirke. Der US-Zukauf Navistar habe die Profitabilität gesteigert und gewinnt wieder Marktanteile. Das Margenziel von Volkswagen Truck & Bus von 8% sei bereits im Jahr 2022 erreicht worden und solle künftig stabil gehalten werden. Scania sei zurück im Bereich zweistelliger Margen. In Summe solle das am Ende zu einer Konzernmarge von 9% für TRATON führen - Tendenz steigend!Der TRATON-Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Der Konzern sei mit seinen vier Marken stark aufgestellt und treibe den Wandel zu alternativen Antrieben aktiv voran. Eine durchaus mögliche Erhöhung des Free Floats sorge für zusätzliche Fantasie. Ein Blick auf den Chart zeige: Die im Peergroup-Vergleich mit einem 2024er-KGV von 5 günstig bewertete Aktie dürfte daher noch eine Weile auf der Überholspur fahren. Nächstes Ziel 26: Euro. Die hohe Dividende (2023e: 1,65 Euro je Aktie/Rendite 7%) limitiere das Abwärtsrisiko, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)