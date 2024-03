Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,48 EUR +0,29% (27.03.2024, 08:57)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

34,56 EUR +0,70% (26.03.2024)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (27.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.TRATON sei nach einem starken Jahresendgeschäft mit viel Zuversicht in das neue Jahr gestartet. Die Investoren seien begeistert gewesen und hätten bei der Aktie der VW-Nutzfahrzeugholding beherzt zugegriffen. Seit Jahresbeginn stehe für den Titel ein bemerkenswerter Anstieg von über 60 Prozent zu Buche. Doch nun könnte die Zeit reif für eine Verschnaufpause sein.TRATON habe im abgelaufenen Jahr ein robustes Wachstum verzeichnet, angetrieben durch beeindruckende Umsatz- und bereinigte EBIT-Zahlen, die sowohl die Konsensschätzungen als auch die Prognose übertroffen hätten."Während das vierte Quartal ein flaches Volumen, aber ein bemerkenswertes sequenzielles Wachstum aufwies, insbesondere mit einer starken Leistung von MAN und Scania, stand Navistar vor Herausforderungen", so Dr. Oliver Wojahn von mwb-Research. "Trotz einer Erholung des Auftragseingangs im vierten Quartal, die eine breitere Marktnormalisierung widerspiegelt, rechnet das Management mit einem etwas schwächeren Ausblick für 2024 mit einer Spanne von minus fünf Prozent plus zehn Prozent bei Absatz und Umsatz sowie einer bereinigten EBIT-Marge von acht bis neun Prozent."Bei der Research-Abteilung der Deutschen Bank zeige sich man sich dagegen etwas entspannter. Die Erstquartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften im Jahresvergleich gesunkene Auftragszahlen zeigen, so Analyst Nicolai Kempf. Diese sollte sich im Laufe des Jahres aber wieder verbessern. Der Stratege habe daher seine Kaufempfehlung mit Ziel 50 Euro bestätigt.Die jüngsten Zahlen und der Ausblick hätten gezeigt, dass der Konzern mit seinen vier Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus operativ gut unterwegs sei.Auch wenn die unverändert günstig bewertete Aktie mittelfristig weiter auf der Überholspur fahren dürfte, können Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung im Dezember gefolgt sind, das aktuelle Momentum weiter nutzen, um auch mal ein paar Teilgewinne einzustreichen, so Michael Schröder. (Analyse vom 27.03.2024)