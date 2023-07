Börsenplätze TRATON-Aktie:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Am 26. Juli stünden bei TRATON die Q2-Zahlen auf der Agenda. Rivale Daimler Truck habe sich vor Kurzem bereits optimistischer für das laufende Jahr geäußert. Im Vorfeld der Daten würden immer mehr Analysten für die Aktie der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter den Daumen heben.TRATON stelle für das Gesamtjahr derzeit ein Absatz- und Umsatzplus zwischen fünf und 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht. Dabei rechne Vorstandschef Christian Levin mit einer operativen Umsatzrendite vor Sonderposten von sieben bis acht Prozent. Ein insgesamt recht konservativer Ausblick, der am Mittwoch mindestens bestätigt werden dürfte.Der Nutzfahrzeughersteller dürfte erneut solide Quartalsergebnisse vorlegen, so Warburg-Analyst Fabio Hölscher in einem Ausblick auf den Zwischenbericht. Die Profitabilität im ersten Halbjahr dürfte das bereits angepasste Jahresziel übertroffen haben. Der Analyst habe seine Kaufempfehlung für die Aktie daher bestätigt, das Kursziel aber von 28 auf 29 Euro erhöht.Trotz der zuletzt wieder hochkochenden konjunkturellen Bedenken halte DER AKTIONÄR an seiner positiven Einschätzung für die günstig bewertete Aktie (KGV 24e: 5 ; EV/EBITDA 6) fest. Liefert der Vorstand die erwarteten Zahlen, sollte die Aktie ihren Aufwärtstrend nach der jüngsten Konsolidierungsphase wieder aufnehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link