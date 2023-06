Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Anfang Mai habe TRATON nach dem guten Abschneiden im ersten Quartal das Renditeziel für das Gesamtjahr 2023 erhöht. Die Aktie der VW-Nutzfahrzeugholding trete seitdem aber mehr oder weniger auf der Stelle. Zum einen sei diese Prognoseerhöhung erwartet worden. Zum anderen habe die Aktie im Vorfeld schon ordentlich Boden gut gemacht.TRATON prognostiziere im Gesamtjahr ein Absatz- und Umsatzplus zwischen fünf und 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei rechne Vorstandschef Christian Levin mit einer operativen Umsatzrendite vor Sonderposten von sieben bis acht Prozent.Ein insgesamt recht konservativer Ausblick, der Ende Juli mindestens bestätigt werden dürfte. Einen großen Beitrag dürfte die US-Tochter Navistar liefern. Die Umstrukturierung bei MAN sollte im Jahresverlauf weiter an Fahrt gewinnen. Darüber hinaus werde Scania von der vollständigen Einführung seiner neuen Motorengeneration profitieren.Risiken in der Lieferkette, der Verfügbarkeit von Logistik und der Konjunktur im Allgemeinen würden weiter als Risikofaktor gelten. Auf der anderen Seite stünden die hohe Nachfrage und die mit einem KGV von 5 und einem EV/EBITDA-von 6 günstige Bewertung der Aktie. Wichtig: TRATON sei mit einer Marktkapitalisierung von 9,3 Milliarden Euro kein wirklicher Small Cap, jedoch liege der Freefloat der VW-Nutzfahrzeugtochter lediglich bei zehn Prozent und somit sei der Wert bei vielen institutionellen Anlegern nicht auf dem Radar.Analysten würden den Daumen heben: Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter dürfte am 26. Juli über ein starkes zweites Quartal berichten, nachdem sie im Mai die Jahresziele angehoben habe, so JPMorgan-Analyst Jose Asumendi ("Neutral"). Er halte im Vorfeld an seinem Kursziel von 24 Euro fest. Bei der Deutschen Bank habe man sich mit den Q1-Zahlen Anfang Mai mit einem fairen Wert für die Aktie sogar noch optimistischer gezeigt. Die Umstrukturierung bei MAN sei auf dem richtigen Weg. Die volle Wirkung werde von 2024 an sichtbar sein, so die Strategen. Im Schnitt sähen die Analysten die Aktie derzeit bei 24,17 Euro fair bewertet.Trotz der wieder hochkochenden konjunkturellen Bedenken halte DER AKTIONÄR an seiner positiven Einschätzung fest. Der Aufwärtstrend sei seit Oktober 2022 intakt. Eine Ausdehnung der Konsolidierung im Vorfeld der Zahlen bis in den Bereich um 18 Euro dabei aber nicht ausgeschlossen. Spätestens von diesem Niveau aus, sollte die TRATON-Aktie wieder Fahrt aufnehmen und den Aufwärtstrend fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2023)