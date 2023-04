Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

18,75 EUR +4,87% (12.04.2023, 10:49)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

18,75 EUR +5,93% (12.04.2023, 10:36)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (12.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Lastwagen- und Bushersteller Volvo habe im ersten Quartal vorläufigen Zahlen zufolge mehr umgesetzt und verdiene als von Experten erwartet. Die Aktie ziehe entsprechend an. Im Sog der Schweden würden auch die Aktien von DAX-Konzern Daimler Truck und VW-Nutzfahrzeugtochter TRATON auf die Überholspur wechseln.Der Erlös habe bei 131,4 Mrd. Schwedischen Kronen (11,5 Mrd. Euro) gelegen, habe der Konkurrent von Daimler Truck und TRATON in Göteborg mitgeteilt. Analysten hätten nur mit 118 Mrd. Kronen gerechnet. Der bereinigte operative Gewinn betrage 18,4 Mrd. Kronen. Hier hätten Experten ebenfalls weniger erwartet.Analyst Jose Asumendi von JPMorgan habe in einer ersten Einschätzung zu den Volvo-Zahlen auf die erheblich verbesserte Lieferketten-Situation verwiesen. In den vergangenen Quartalen sei diese stark von Ineffizienzen betroffen gewesen. Auch die Kosteninflation habe bei Volvo zuvor wohl stark belastet, wohingegen nun Preiserhöhungen im Verkauf die Lage gebessert haben sollten. Für Himanshu Agarwal, Analyst bei der US-amerikanischen Investmentbank Jefferies, seien die Resultate ebenfalls überraschend stark ausgefallen. Das bereinigte operative Ergebnis habe fast um die Hälfte über den Markterwartungen gelegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link