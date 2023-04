Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf TRATON befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

19,85 EUR -0,25% (17.04.2023, 09:00)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

19,40 EUR +1,36% (14.04.2023)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (17.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das mache Lust auf mehr. TRATON denke nach einem guten Jahresstart über eine Änderung der Jahresprognose nach. Das erste Quartal habe "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag." Investoren würden weiter zugreifen. Die Aktie starte mit einem Kurssprung in die neue Handelswoche.Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und verbesserter Produktionsvolumina habe der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei 11,2 Milliarden Euro gelegen, habe am Freitagabend aus der TRATON-Konzernzentrale in München geheißen. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte 935 Millionen Euro betragen. Die EBIT-Marge erwarte TRATON bei 8,4 Prozent. Wesentlich für die Entwicklung seien vor allem eine jeweils starke Verbesserung bei Scania und MAN. Im erwarteten Netto-Cashflow von 735 Millionen Euro seien 400 Millionen Euro aus dem Verkauf von Scania Financial Services Russland enthalten.Folge: TRATON-Chef Christian Levin dürfte die Planvorgaben für das Gesamtjahr überarbeiten und bei der Vorlage der vorläufigen Q1-Zahlen am 2. Mai eine neue Prognose veröffentlichen. Aktuell sollten Absatz und Umsatz um fünf bis 15 Prozent (2022: 40,3 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahr zulegen. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge erwarte Levin 2023 zwischen sechs und sieben Prozent (2022: 5,1 Prozent).Anleger können nach dem jüngsten Lauf dennoch erste Teil-Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Der TRATON Turbo-Long im Real-Depot habe die 100-Prozent-Gewinn-Schwelle erreicht. Auch hier seien erste Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen. Mit dem Rest solle auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekuliert werden. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link