Die Entwicklung komme nicht wirklich überraschend. Gegenüber dem "Aktionär" habe Levin bereits Mitte Dezember erklärt, dass TRATON im Jahr 2023 an wichtigen Stellen einen großen Schritt vorangekommen sei, und er deswegen auch sehr optimistisch auf 2024 blicken würde. Der Konzern sei mit seinen vier Marken stark aufgestellt und treibe den Wandel zu alternativen Antrieben aktiv voran. Eine durchaus mögliche Erhöhung des Free Floats sorge für zusätzliche Fantasie.



Auch wenn die unverändert günstig bewertete Aktie mittelfristig weiter auf der Überholspur fahren dürfte, sollten Anleger, die der Empfehlung im Dezember gefolgt sind, das aktuelle Momentum nutzen, um auch mal ein paar Teilgewinne von mittlerweile über 35 Prozent einzustreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur TRATON-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)



Börsenplätze TRATON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TRATON-Aktie:

28,30 EUR +7,28% (05.03.2024, 16:51)



XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

28,52 EUR +7,87% (05.03.2024, 16:36)



ISIN TRATON-Aktie:

DE000TRAT0N7



WKN TRATON-Aktie:

TRAT0N



Ticker-Symbol TRATON-Aktie:

8TRA



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (05.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TRATON gehe nach einem starken Jahresendgeschäft mit unerwartet hohen Zielen in das neue Jahr. Vorstandschef Christian Levin sehe den noch immer hohen Auftragsbestand als Grundlage, zudem rechne sich der Manager der VW-Nutzfahrzeugtochter weitere Effizienzgewinne durch das Zusammenwachsen der Marken des Konzerns aus. Die Aktie, die "Der Aktionär" kurz vor Weihnachten in Ausgabe 51/2023 zu 20,75 Euro als Top-Tipp vorgestellt habe, setze ihre Rekordfahrt fort.Im vergangenen Jahr habe TRATON mit den Marken Scania, MAN, Navistar und der südamerikanischen Volkswagen Truck & Bus die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei um 16 Prozent auf 46,9 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich nahezu auf 4,03 Milliarden Euro verdoppelt, die entsprechende Marge habe um 3,5 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent angezogen.Neben einem höheren Absatz und einer besseren Verkaufspreisdurchsetzung habe die bessere Auslastung der Werke die Profitabilität hochgetrieben. Im Vorjahr habe der Teilemangel insbesondere bei Elektronikchips die Produktion vielfach noch deutlich eingeschränkt.Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn habe mit 2,45 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch gelegen wie ein Jahr zuvor mit 1,14 Milliarden Euro. Die Dividende solle dementsprechend von 70 Cent auf 1,50 Euro je Papier zulegen.Die Ertragsperle Scania habe erneut eine prozentual zweistellige Marge erzielt und beim einstigen Sorgenkind MAN fruchte inzwischen das Sparprogramm. Die US-Marke Navistar sei ebenfalls profitabler geworden. In Südamerika sei die Marge zwar gefallen, weil es wegen verschärfter Abgasrichtlinien im wichtigen Markt Brasilien Vorzieheffekte Ende 2022 gegeben habe. Allerdings habe die kleinste Konzernsparte Volkswagen Truck & Bus nach wie vor eine höhere Rendite als MAN und Navistar erwirtschaftet."Aktionär"-Leser würden wissen: TRATON könne künftig über Modularisierung und Gleichteilestrategien deutliche Skaleneffekte heben. Dazu werde der von Scania entwickelte Antriebsstrang (Powertrain) mit einem hocheffizienten 13-Liter-Dieselmotor in allen Premiumfahrzeugen der gesamten TRATON-Gruppe eingeführt.Neben der operativen Entwicklung könnte die Aktie auch aus anderen Richtung Rückenwind erhalten. Derzeit halte Volkswagen noch 89,7 Prozent aller TRATON-Aktien. Mit einer Erhöhung des Free Floats würde der Titel auch für große internationale Investoren interessant, die derzeit aufgrund ihrer Regularien noch keine Positionen aufbauen dürften.