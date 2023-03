Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (22.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TRATON sei gut durch das von vielen Herausforderungen und Problemen geprägte Jahr gekommen - und wolle nun ordentlich Fahrt aufnehmen. Absatz, Umsatz und die Margen sollten deutlich steigen. Die Aktie habe mit einem Kurssprung auf den Ausblick reagiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause dürfte der Titel nun wieder auf die Überholspur wechseln.Der Name TRATON sei eine Kombination aus Transport (TRA) und Tonnage (TON). Mit der Übernahme von Navistar verfüge der Konzern neben Scania und MAN nunmehr über drei starke Marken und werde zukünftig über Modularisierung und Gleichteilestrategien enorme Skaleneffekte heben können.Absatz und Umsatz sollten im laufenden Jahr um fünf bis 15 Prozent (2022: 40,3 Milliarden Euro) zulegen. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge werde zwischen sechs und sieben Prozent (2022: 5,1 Prozent) erwartet. Einen großen Beitrag dürfte Neuling Navistar liefern. Die Umstrukturierung bei MAN sollte zudem deutlich an Fahrt gewinnen. Darüber hinaus werde Scania von der vollständigen Einführung seiner neuen Motorengeneration profitieren.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Aktie nehme nach der jüngsten Konsolidierung wieder Fahrt auf. Mit dem Sprung über das Verlaufshoch bei 18,40 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert und der Weg in Richtung 22 Euro geebnet."Der Aktionär" setzt im Real-Depot mit einem Traton Turbo-Long (WKN MD8KVU) auf dieses Szenario, so Michael Schröder. Das Zertifikat notiere bereits 50 Prozent im Plus. (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link