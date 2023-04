Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen. (14.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON denke nach einem guten Jahresstart über eine Änderung der Jahresprognose nach. Etwaige Änderungen würden am 2. Mai bekannt geben, habe das Unternehmen am Freitagabend in München mitgeteilt. Das erste Quartal habe "eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen lag."Gestützt durch eine fortgesetzt große Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und verbesserter Produktionsvolumina habe der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres bei 11,2 Milliarden Euro gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte 935 Millionen Euro betragen, habe es weiter geheißen. Die bereinigte operative Rendite erwarte TRATON bei 8,4 Prozent. Wesentlich für die Entwicklung seien vor allem eine jeweils starke Verbesserung bei Scania und MAN. Im erwarteten Netto-Cashflow von 735 Millionen Euro seien 400 Millionen Euro aus dem Verkauf von Scania Financial Services Russland enthalten.Anleger hätten sich erfreut gezeiht. Im nachbörslichen Geschäft hätten die TRATON-Titel auf der Handelsplattform Tradegate rund zwei Prozent höher als zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts notiert. Damit setze sie die starke Entwicklung der vergangenen Monate fort.Zuletzt hätten bereits gute vorläufige Zahlen des Lastwagen- und Bushersteller Volvo das Nutzfahrzeuge Trio um Volvo, TRATON und Daimler Truck beflügeln können. Volvo habe im ersten Quartal vorläufigen Zahlen zufolge mehr umgesetzt und verdient als von Experten erwartet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link