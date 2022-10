Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

16,775 EUR -2,33% (07.10.2022, 11:56)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

175,20 NOK -1,24% (07.10.2022, 11:49)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (07.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Aktie von TOMRA Systems verliere auch am Freitagmorgen weiter an Boden. Ein Belastungsfaktor sei der gestrige Analystenkommentar von Pareto Securities, der die langfristigen Ziele des Konzerns infrage gestellt habe. Doch die Aktie schwächele nicht erst seit gestern. Darauf sollten Anleger nun achten.Eigentlich hätten sich die Q2-Zahlen sehen lassen können. Die große Baustelle des Sammel- und Sortierspezialisten seien jedoch anhaltende Engpässe in der Lieferkette und Preissteigerungen bei Bauteilen geblieben.Aufgrund dessen habe sich auch das Chartbild stark eingetrübt. Seit Mitte September sei die Aktie unter die 100-Tage-Linie bei 201,42 Norwegische Kronen (NOK) (19,16 Euro) gerutscht und notiere seitdem etwa 23 Prozent tiefer. Am heutigen Freitagmorgen habe sie mit 177,00 NOK (16,84 Euro) eröffnet.Als eine mögliche Unterstützung könnte nun die Marke bei 168,00 NOK dienen. Sie habe den Kurs im Mai bereits erfolgreich gestützt. Halte sie nicht, rücke das Juni-Tief bei 157,86 NOK (15,02 Euro) gefährlich näher. Ein Fall darunter könnte schnell weitere Verluste mit sich bringen.Mutige Anleger nutzen den jüngsten Rücksetzer zum Einstieg, denn TOMRA Systems bleibt trotz der derzeitigen Schwäche ein attraktives Investment, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Der Stoppkurs des "Aktionär" liege bei 14,50 Euro. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link