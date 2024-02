Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

11,55 EUR +1,36% (16.02.2024, 17:11)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

132,30 NOK +1,42% (16.02.2024, 16:45)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (16.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Nach einem überraschend starken Q4 des Geschäftsjahres 2023 habe die TOMRA Systems-Aktie einen wahren Befreiungsschlag gelandet. An der Heimatbörse in Oslo habe der Recycling-Titel am Donnerstag satte 31 Prozent zugelegt. Die Analysten würden nach der Zahlenvorlage gespalten bleiben, was die weitere Kursentwicklung angehe.Die Experten von ABG Sundal Collier hätten die Aktie von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 80 auf 125 Norwegische Kronen (11,02 Euro) angepasst. In Q4 seien das Wachstum und die Margen besser als erwartet gewesen und 2024 sehe viel besser aus als befürchtet, so Analyst Daniel Vårdal Haugland.Ebenfalls habe Fabian Jorgensen von der Carnegie Group den Titel auf "Hold" von "Sell" heraufgestuft, der faire Wert werde auf 119 Kronen beziffert. Erst Anfang Oktober habe der Experte zum Verkauf der TOMRA Systems-Aktie geraten und daraufhin einen Kursrutsch ausgelöst.Pareto Securities habe nach der Zahlenvorlage hingegen den Daumen gesenkt. Das Rating laute nun "Sell" mit einem Zielkurs von 90 Kronen (7,94 Euro). Am optimistischsten gestimmt sei dagegen Henrik Hallengreen Laustsen von der Jyske Bank mit einem Kursziel von 155 Kronen (13,67 Euro).Die Analysten würden nach dem hervorragenden Zahlenwerk, bei dem alle wichtigen Kennziffern deutlich über den Erwartungen gelegen hätten, weiter ein gemischtes Bild abgeben, was die Zukunft der TOMRA Systems-Aktie betreffe. DER AKTIONÄR bleibe mittel- bis langfristig vom Unternehmen überzeugt. Mit innovativen Sammel- und Sortierlösungen hätten sich die Norweger in einer aussichtsreichen Nische positioniert.An schwachen Tagen ist der Recycling-Titel ein langfristig ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp könne noch bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.02.2024)