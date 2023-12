Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (22.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Zum Jahreswechsel werde die gesetzliche Pfandpflicht auf Einweggetränkeverpackungen in Deutschland ausgeweitet. Diese gelte dann auch für Einwegkunststoffgetränkeflaschen, in denen Milch, Milchmischgetränke und sonstige Milcherzeugnisse abgefüllt seien und ein Füllvolumen von 0,1 bis 3,0 Litern aufweisen würden.Mit der sukzessiven Ausweitung der gesetzlichen Pfandpflicht in Deutschland wachse auch der Bedarf an mehr Pfandrücknahmesystemen, da schlicht und ergreifend mehr Verpackungen damit der Pfandpflicht unterliegen würden.Mit etwa 80.000 installierten Systemen in über 40 Märkten sei TOMRA Systems der weltweit führender Anbieter von Leergut-Rücknahmelösungen. Nicht nur in Deutschland könnte die Nachfrage weiter steigen. Auch andere europäische Länder möchten der Bundesrepublik folgen. Mitte September habe die polnische Regierung ihre Pläne veröffentlicht, ein entsprechendes Pfandgesetz solle ab 2025 greifen. In Rumänien sei die Einführung eines Pfandrücknahmesystems bereits Ende November erfolgt.Immer mehr Länder würden die Einführung eines Pfandrücknahmesystems überdenken, was TOMRA Systems als Marktführer für entsprechende Pfandrücknahme-Maschinen in die Karten spiele. Im Jahr 2023 habe das Unternehmen allerdings mit den Auswirkungen einer Cyberattacke und dünneren Margen kämpfen - und der hohen Unternehmensbewertung Tribut zollen müssen. Dennoch bleibt die TOMRA Systems-Aktie mittel- bis langfristig aussichtsreich, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link