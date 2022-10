Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

17,74 EUR -8,51% (06.10.2022, 12:19)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

184,20 NOK -8,43% (06.10.2022, 12:04)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (06.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Ohne Nachrichten von Unternehmensseite breche die Aktie des Sammel- und Sortierspezialisten TOMRA Systems am Donnerstag um rund ein Zehntel ein. Hintergrund für den Kursrutsch sei ein kritischer Analystenkommentar aus dem Hause Pareto Securities. Die Experten sähen die langfristigen Ziele des Recycling-Unternehmens in Gefahr.Analyst Carl Jorgen Flaen habe die Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und gleichzeitig auch das Kursziel von 200 auf 175 Norwegische Kronen (NOK) (16,76 Euro) reduziert. Im aktuellen Marktumfeld sehe er "kein wesentliches Upside-Potenzial". Flaen sei skeptisch, dass die Ziele von TOMRA Systems für 2027 erreicht werden könnten, der Markt preise allerdings ein Übertreffen dieser ein.Flaen habe seine Schätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 gesenkt, da der Rückenwind durch die Währung durch schwächere Wachstums- und Margenannahmen "mehr als ausgeglichen" werde. Der negative Kommentar sei Wasser auf die Mühlen der Bären, zur Stunde verliere die Aktie von TOMRA Systems knapp 10 Prozent nach und büße damit einen Teil der vom 52-Wochen-Tief angefallenen Kursgewinne wieder ein.Anleger mit Weitblick nutzen die Schwäche, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur TOMRA Systems-Aktie. Stopp des AKTIONÄR: 14,50 Euro. (Analyse vom 06.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link