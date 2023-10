Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Margendruck, politischer Gegenwind und eine Cyberattacke: TOMRA Systems kämpfe aktuell mit einigen Problemen. Bereits vor der geplanten Zahlenvorlage am 20. Oktober sende das Management rund um Firmenlenkerin Tove Andersen keine positiven Signale mit einem Sparprogramm für die Food-Division.Der Maschinenbauer wolle 30 Mio. Euro bis Ende 2024 in diesem Geschäftsbereich einsparen, was zu einmaligen Kosten von 20 Mio. Euro führen solle. TOMRA Food habe sich laut dem Unternehmen zum Ziel gesetzt, mit einem hohen einstelligen Wachstum bei einer zweistelligen EBITA-Marge zu den Konzernzielen beizutragen (Wachstum von 15 Prozent pro Jahr bei einer EBITA-Marge von 18 Prozent).Mittel- bis langfristig würden nach Ansicht von TOMRA Systems die Wachstumsaussichten für die automatische Sortierung von Lebensmitteln "attraktiv" bleiben. Jedoch würden sowohl Wachstum als auch Rentabilität in diesem Jahr unter den Zielvorgaben in der Division liegen. TOMRA begründe die schwächere Nachfrage mit einer Reihe von Herausforderungen, wie "makroökonomische Bedingungen und ausgefallene oder beschädigte Ernten".Dass das Food-Segment schwächle, habe sich bereits mit den Zahlen zum zweiten Quartal abgezeichnet. Währungsbereinigt habe TOMRA Systems in der Division im Berichtszeitraum einen Rückgang beim Auftragseingang von 18 Prozent verzeichnet. Das EBITA sei um vier Prozentpunkte auf 11,0 Prozent gesunken.Das TOMRA Systems-Aktie verliere am Freitag erneut knapp sechs Prozent an Wert und nähere sich damit wieder den vor Kurzem markierten Jahrestiefs wieder an. Langfristig sei DER AKTIONÄR überzeugt, dass der Hersteller von Sammel- und Sortierlösungen wieder einen dynamischeren Wachstumspfad mit höheren Margen einschlagen könne.Interessierte Anleger sollten nun allerdings aufgrund der Sparmaßnahmen-Meldung erst die kommende Zahlenvorlage abwarten. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 7,00 Euro beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)