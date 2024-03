Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (06.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen sei der unangefochtene Marktführer bei Pfandrücknahmeautomaten, habe sich allerdings mit sensorbasierten Sortierlösungen unlängst ein enorm wichtiges zweites Standbein geschaffen. Um die starke Positionierung in der Nische zu manifestieren, entwickele TOMRA Systems sein Produktportfolio stetig weiter. Aber auch der Erwerb von Beteiligungen an spannenden Unternehmen würden zur Strategie gehören.Mit dem neuen TOMRA R2 hätten die Skandinavier einmal mehr ihre enorme Innovationskraft unter Beweis gestellt. Der neue Automat habe keine Chargengröße, sodass kontinuierlich Flaschen hinzugeführt werden könnten. Laut TOMRA Systems solle die Mehrfachzuführung die Benutzerfreundlichkeit und das Design von Leergutrücknahmesystemen sprunghaft verbessern (auch für kleinere Geschäfte geeignet) und das Aussehen und die Bedienung von Leergutrücknahmesystemen neu definieren.Am Schalttag (29. Februar) hätten die Norweger bekannt gegeben, erste Markttests in vier ausgewählten europäischen Ländern durchzuführen. Der Maschinenbauer habe hierfür Deutschland, Schweden, Finnland und das Heimatland Norwegen auserkoren.Mitte Februar habe TOMRA Systems zudem eine spannende Übernahme angekündigt. Der Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen habe ein Viertel an der KI-Firma PolyPerception erworben. Hierbei handele es sich um einen Pionier aus dem aufstrebenden Bereich der Abfallanalyse.Der neue Pfandrücknahmeautomat und der Ausbau der Allianz mit PolyPerception würden die hohe Innovationskraft von TOMRA Systems unterstreichen.Die TOMRA Systems-Aktie bleibt nach Ansicht von Michel Doepke von "Der Aktionär" an schwachen Tagen für Anleger mit Weitblick kaufenswert. (Analyse vom 06.03.2024)