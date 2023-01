Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (20.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Als Weltmarktführer bei Pfandrücknahmesystemen profitiere TOMRA Systems rund um den Globus von der schrittweisen Einführung von Pfandsystemen. Nach mehreren Verzögerungen könnten nun auch in Großbritannien endlich die Weichen dafür gestellt werden. Das gehe aus einem Bericht von "The Guardian" hervor.Es werde erwartet, dass die Regierung die Einführung eines lang erwarteten Pfandsystems für Plastikflaschen in England ankündige. Fünf Jahre nach dem ersten Versprechen von Michael Gove würden die Minister laut einem Bericht des Magazins "The Grocer" am Freitag grünes Licht für ein Pfandsystem geben, das Glas nicht einschließe, so "The Guardian".Die Einführung des Pfandrückgabesystems werde erst 2024 erfolgen - sechs Jahre nachdem die Regierung es als wichtige umweltpolitische Maßnahme angekündigt habe, heiße es weiter. In Schottland solle es bereits im August 2023 losgehen.Gebe es keine weiteren Verzögerungen in Großbritannien, sollte der Wert von einer potenziellen Ankündigung profitieren können.Die TOMRA Systems-Aktie bleibt ein absolutes Trendinvestment. Allerdings ist sie selbst auf dem derzeitigen Niveau kein Schnäppchen, zumal auch die Konkurrenz nicht schläft, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein anderer Player wolle dem Unternehmen weitere Marktanteile streitig machen. (Analyse vom 20.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link