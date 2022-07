Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (15.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Der Recycling-Spezialist TOMRA Systems habe seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und die seien solide ausgefallen: Sowohl der Umsatz als auch der Auftragseingang befänden sich auf Rekordniveau. Dennoch hätten auch die Norweger derzeit mit Gegenwind aufgrund der zahlreichen globalen Probleme zu kämpfen.Währungsbereinigt sei der Umsatz um rund ein Zehntel auf gut drei Milliarden Norwegische Kronen (NOK) gestiegen. Besonders stark habe sich das Recycling-Business entwickelt, wo TOMRA Systems einen Zuwachs von 25 Prozent verbucht habe.Die Bruttomarge habe sich im Berichtszeitraum hingegen um drei Prozentpunkte auf 42 Prozent verringert. Analysten hätten bereits im Vorfeld mit Druck auf den Gewinnspannen gerechnet. Entsprechend habe sich auch das EBITA moderat von 465 auf 438 Millionen Kronen (42,7 Millionen Euro) verringert.TOMRA Systems müsse sich mit Margendruck auseinander setzen. An den langfristigen Perspektiven für das Unternehmen ändere sich allerdings wenig. Seit vielen Jahren würden die Norweger mit ihren innovativen Sammel- und Sortierlösungen erfolgreich in einer lukrativen Nische agieren."Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch - und die Aktie ein fester Bestandteil des "Schlag-den-Buffett-Depot", so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu TOMRA Systems. (Analyse vom 15.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link