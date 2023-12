Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

122,15 NOK +0,37% (15.12.2023, 16:45)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Ampel wolle sich Geld für ihre Projekte von Unternehmen holen und plane eine Milliarden-Abgabe auf Plastik. Der Kampf gegen den Kunststoff bringe Hersteller alternativer Materialen und Pfandautomaten-Hersteller wieder in den Fokus.Das Jahr 2024 bringe neue Steuern und Abgaben, aber auch Chancen für innovative Firmen. Neu: Die Bundesregierung plane, die jährliche Plastikabgabe von 1,4 Mrd. Euro, die sie an die EU zahle, von Unternehmen einfordern würden, die Plastik in Umlauf bringen. Das seien hervorragende Aussichten für den norwegischen Hersteller von Flaschenrücknahmestationen. Diese TOMRA Systems-Aktie habe sich zwischen 2015 und 2021 verzehnfacht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:10,71 EUR +1,37% (15.12.2023, 22:26)