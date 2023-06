Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

14,625 EUR -2,04% (01.06.2023, 15:49)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

174,45 NOK -1,16% (01.06.2023, 15:36)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (01.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer höhere Recycling-Quoten würden dazu führen, dass Unternehmen den Weg in die Kreislaufwirtschaft suchen würden. Ein klarer Gewinner dieser zunehmenden Entwicklung sei zweifelsohne TOMRA Systems. Die Norweger möchten ihr Know-how nun in einem spannenden Joint Venture in ihrem skandinavischen Heimatland einbringen.Zusammen mit Plastretur wolle TOMRA Systems eine Sortieranlage für Kunststoffverpackungen errichten. Der Maschinenbauer, der allen voran für seine Pfandrücknahmeautomaten bekannt sei, werde mit 65 Prozent die Mehrheit am Gemeinschaftsunternehmen kontrollieren. Kostenpunkt: 32 Millionen Euro. Der verbleibende Teil gehe an Plastretur.Die strategische Investition sei Teil von TOMRAs Feedstock Business Venture, das darauf abziele, die Lücke im Kunststoffrecycling zu schließen, indem das Kernwissen und die Technologie von TOMRA genutzt würden, heiße es weiter.Die beiden Gesellschaften möchten die Anlage in der Nähe von Oslo realisieren und im ersten Quartal 2025 voll in Betrieb haben. TOMRA Systems strebe bei der Sortieranlage, die eine Kunststoffkapazität von 90.000 Tonnen pro Jahr umfassen solle, eine Kapitalrendite von 15 bis 20 Prozent an.TOMRA Systems sei einer der großen Gewinner von höheren Recycling-Quoten und das Bestreben vieler Länder und Konzerne, den Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft einzuschlagen.Auch wenn sich aus charttechnischer Sicht noch kein Einstieg aufdränge, bleibe die TOMRA Systems-Aktie langfristig aussichtsreich. Trader warten einen nachhaltigen Ausbruch über die 200-Tage-Linie ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2023)