Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

14,355 EUR +4,17% (18.07.2023, 17:22)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

160,00 NOK +3,96% (18.07.2023, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Schaue man sich die Aktienkurs-Entwicklung beim norwegíschen Hersteller von Sortier- und Leegutrücknahmeanlagen seit Jahresbeginn an, so sehe das alles andere als erfreulich aus. Knapp zehn Prozent Kursverlust stünden derzeit zu Buche. Die am Dienstag publizierten Unternehmenszahlen würden Hoffnung auf bessere Zeiten machen.TOMRA Systems habe in H1 einen neuen Umsatzrekord erzielt. Dabei sei der Umsatz um 15 Prozent auf 7,1 Mrd. Norwegische Kronen geklettert, umgerechnet ungefähr 631 Mio. Euro. Davon seien 346 Mio. Euro dem zweiten Quartal zuzuordnen. Den stärksten Zuwachs habe der Konzern im Recyclinggeschäft erzielt, dieser sei währungsbereinigt um 26 Prozent gewachsen. In den Geschäfstbereichen Collection sei der Umsatz währungsbereinigt um 15 Prozent gestiegen, im Bereich Food hätten gut vier Prozent mehr umgesetzt werden können. Das operative Ergebnis habe sich um drei Prozent auf 48 Mio. Euro erhöht.TOMRA Systems sei weit mehr als nur ein Hersteller von Rücknahmestationen für Pfandflaschen. Das Unternehmen dürfte mittel und langfristig von den eigenen Sortierlösungen von Batterien profitieren. Ebenfalls sollten sich die Investitionen in eine für 2025 betriebsbereite Sortieranlage für Kunstoffverpackungen langfristig bezahlbar machen. Sollte es TOMRA gelingen, höhere Preise beim Kunden durchsetzen, dürften die derzeit niedrigen Aktienkurse eher der Vergangenheit angehören.Die Norweger sind mit Stopp 12 Euro und Kursziel 24 Euro eine AKTIONÄR-Empfehlung, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link