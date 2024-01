Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (02.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ein Pfandsystem ein oder erweitern bereits bestehende Gesetze führen. Während in Deutschland zum Jahreswechsel die Pfandpflicht auf bestimmte Getränkeverpackungen erweitert werde, führe Ungarn ein Rücknahmesystem überhaupt erst ein. TOMRA Systems, der Weltmarktführer für Rücknahmeautomaten, habe von der Einführung profitiert.Der zentrale Systemverwalter des ungarischen Pfandrücknahmesystems, MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) und TOMRA Systems hätten sich bereits vor dem Start in Ungarn zusammengetan, um die Rücknahme von Getränkebehältern für neue Recycler so reibungslos wie möglich zu gestalten.Laut eigenen Angaben habe TOMRA Systems in ganz Ungarn mehr als 1.000 Leergutrücknahmeautomaten an mittleren und großen Standorten wie Supermärkten oder Hypermärkten installiert. Die Installationen von weiteren Automaten sollten im laufenden Jahr fortgesetzt werden.Mit Ungarn habe das nächste Land ein Pfandrücknahmesystem auf den Weg gebracht. Gut für TOMRA Systems. Die Aktie des norwegischen Unternehmens bleibe mittel- bis langfristig aussichtsreich, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link