TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (30.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Im zurückliegenden Jahr habe die Aktie von TOMRA Systems etwa die Hälfte an Wert verloren. Trotzdem sei der Recycling-Titel immer noch sportlich bewertet. Demgegenüber stünden allerdings starke Wachstumsaussichten, eine vielversprechende Marktposition in der Nische und die hohe Innovationskraft der Norweger.Für 2023 würden die Analysten einen Umsatz in Höhe von 13,6 Milliarden Norwegische Kronen (NOK) oder umgerechnet 1,30 Milliarden Euro (Schätzung für 2022: 12,0 Milliarden NOK) erwarten. In den Jahren über 2023 hinaus sei mit weiterem Wachstum zu rechnen: 2025 könnte TOMRA Systems bereits 16,3 Milliarden NOK (1,59 Milliarden Euro) erlösen.Auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) sollte der Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen weiter zulegen können. So würden die Analysten für 2023 mit einem EPS in Höhe von 4,60 NOK (0,44 Euro) nach prognostizierten 3,67 NOK (0,35 Euro) im Jahr 2022 kalkulieren. Das bedeute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36. Zur Mitte der Dekade könnte das bereinigte Ergebnis pro Papier bei 6,12 NOK (0,59 Euro) liegen."Der Aktionär" bleibt für den norwegischen Wert langfristig weiter optimistisch gestimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur TOMRA Systems-Aktie. (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link