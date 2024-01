Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen gelte als der unangefochtene Marktführer für Pfandrücknahmesysteme. Doch TOPMRA Systems erfinde sich immer wieder neu und strotze nur so vor Innovationskraft. Das untermauere ein neues Rücknahme-Konzept, welches der Maschinenbauer mit der dänischen Stadt Aarhus auf den Weg gebracht habe.Aarhus habe gemeinsam mit TOMRA Systems eine Infrastruktur geschaffen, mit dem die Umstellung von Einwegverpackungen auf wiederverwendbare Verpackungen zum Mitnehmen gelingen solle. Das TOMRA-System sei offen, sodass Verpackungen von verschiedenen Verpackungsanbietern rund um die Uhr an einer gemeinsamen Infrastruktur von automatisierten Sammelstellen zurückgegeben werden könnten. Beim Pilotprojekt in Aarhus werde ein entsprechender finanzieller Anreiz in Form eines Pfands geschaffen. Wie eben beim herkömmlichen Pfandrücknahme-Automaten. "Dies ist ein sehr wichtiges Projekt für TOMRA und ein wichtiger Teil unserer ehrgeizigen Pläne, unser systemisches Know-how und unsere technologische Expertise zu nutzen, um neue innovative Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen, Verbrauchern und der Gesellschaft einen erweiterten Nutzen bringen werden", so TOMRA-Chefin Tove Andersen. "Wir sind begeistert, mit einer so zukunftsorientierten Stadt wie Aarhus zusammenarbeiten zu können und freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die wir gemeinsam bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft erzielen können."Ein spannendes Projekt, bei dem die Stadt Aarhus eine Vorbildfunktion für viele Städte einnehme, die Tag für Tag mit Müll-Problemen konfrontiert seien. Allerdings habe das Vorhaben keine gravierenden Auswirkungen auf die gegenwärtige operative Entwicklung des norwegischen Maschinenbauers. Im Jahr 2023 sei die Gesellschaft von einer Cyberattacke getroffen worden, was den Gewinn belastet habe. Hinzukämen gestiegene Kosten und eine Kaufzurückhaltung bei Kunden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: