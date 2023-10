Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

114,80 NOK +2,36% (04.10.2023, 14:31)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (04.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Maschinenherstellers stehe seit vielen Wochen unter Druck. Margenprobleme, eine Cyberattacke und politischer Gegenwind in Großbritannien würden u.a. für fallende Notierungen sorgen. In dieser Handelswoche habe sich die Abwärtsbewegung abermals beschleunigt. Ein negativer Analystenkommentar belastet. Fabian Jorgensen von der Carnegie Group habe den die TOMRA Systems-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft, das Kursziel werde lediglich auf 94 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 8,17 Euro). Kein anderer bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführter Analyst sei somit pessimistischer für die Aktie von TOMRA Systems. Erst im Mai habe Carnegie das Papier auf "hold" hochgestuft."Der Aktionär" teile jedoch die positiven Analysteneinschätzungen. TOMRA Systems agiere am Puls der Zeit und habe sich mit seinen innovativen Sammel- und Sortiermaschinen in einer lukrativen Nische positioniert. Bekomme das Management rund um Firmenlenkerin Tove Andersen die Margen wieder nachhaltig in den Griff, dürfte die Aktie mittel- bis langfristig wieder deutlich höher notieren. Hinzu komme die derzeitige Bewertung: Das Papier werde mit einem verhältnismäßig günstigem KGV von 22 für 2024 gehandelt. In der Vergangenheit hätten Marktteilnehmer sogar KGVs jenseits der 50 für das norwegische Unternehmen gezahlt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:10,00 EUR +2,31% (04.10.2023, 14:27)