Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

17,63 EUR +1,15% (18.01.2023, 10:04)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

187,84 NOK +0,98% (18.01.2023, 10:09)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit habe sich das EU-Parlament für strengere Regeln beim Export von Müll ausgesprochen. Die Mehrheit der Abgeordneten habe am Dienstag weitgehend für einen entsprechenden Reformvorschlag der EU-Kommission gestimmt. Fakt sei: Es brauche dringender denn je innovative Lösungen, um den Weg Richtung Kreislaufwirtschaft zu ebnen. Demnach sollten EU-Staaten künftig weniger Müll in Drittländer exportieren, wie das Parlament mitgeteilt habe. Das Parlament und die EU-Staaten müssten nun über das Gesetz verhandeln, bevor es in Kraft treten könne.Dem Vorschlag des Parlaments zufolge solle Müll künftig nur noch in Länder außerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) exportiert werden, die beweisen könnten, dass der Abfall umweltfreundlich verarbeitet werde. Für Müll, der in der EU bleiben müsse sowie für gefährliche Abfälle solle es ein explizites Export-Verbot für bestimmte Regionen geben.Im Jahr 2020 seien Angaben der Kommission zufolge rund 33 Mio. Tonnen Abfall aus der EU exportiert worden, rund die Hälfte davon in Länder außerhalb der OECD. Ein Großteil des Mülls sei in die Türkei gegangen. Insgesamt seien v.a. Metallschrott sowie Papier-, Plastik-, Textil- und Glasmüll außerhalb der EU entsorgt worden. "Wir müssen im Binnenmarkt Abfälle in Ressourcen umwandeln und uns so besser um unsere Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit kümmern", habe EU-Parlamentarierin Pernille Weiss von der christdemokratischen EVP-Fraktion gefordert. Auch die Ausfuhr von Kunststoffmüll solle laut Vorschlag eingeschränkt werden.Viele Unternehmen würden bereits jetzt einen Teil dazu beitragen, das Plastik-Problem einzugrenzen - z.B. TOMRA Systems. Das Unternehmen, welches vor Kurzem sein 50-jähriges Bestehen habe feiern können, sei weltweit bekannt für seine Pfandrücknahmesysteme. Die Norweger würden sich aber auch dem Thema Kreislaufwirtschaft widmen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link