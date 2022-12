Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das Recycling von Kunststoffen sei rund um den Globus ein immer wichtigeres Thema. In Südamerika, genauer genommen in Argentinien, möchten die Recycling-Spezialisten TOMRA Systems und Reciclar die Kreislaufwirtschaft von Materialien voranbringen und somit den Lebenszyklus von Kunststoffen verlängern. Das schone Ressourcen.Kunststoffrecycling sei zweifellos eine Herausforderung von globalem Ausmaß, und Südamerika bleibe keine Ausnahme, so TOMRA Systems in einer Pressemitteilung. Mithilfe der neuesten Maschinen-Generation der Norweger könnten in einer Anlage in Argentinien auf einer Fläche von gut 22.000 Quadratmetern mehr als 30.000 Tonnen pro Jahr an PET-Verpackungen verarbeitet werden.Die TOMRA-Maschinen würden das Verpackungsmaterial nach Farbe und Materialtyps sortieren und sie zu Flakes verarbeiten. Reciclar sei der erste Recycler in Argentinien, der lebensmitteltaugliche PET-Rezyklate aus gebrauchten PET-Flaschen herstelle, heiße es weiter."Wir haben das Ziel, sowohl unsere Aktivitäten als auch die Qualität unserer Produkte dauerhaft zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit TOMRA hat uns dabei geholfen, die Anforderungen unserer Kunden und die der nationalen und internationalen Märkte zu erfüllen", so Reciclar-Leiter, Nicolas Pell Richards. "Dank der neuesten technologischen Lösungen konnten wir unsere Bearbeitungskapazität erhöhen. Wir haben festgestellt, dass die Kombination all dieser Faktoren ausschlaggebend dafür ist, die aktuellen ökolo­gischen Herausforderungen zu meistern."Qualität hat jedoch ihren Preis, selbst auf dem derzeitigen Kursniveau ist die Aktie kein Schnäppchen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur TOMRA Systems-Aktie. (Analyse vom 09.12.2022)