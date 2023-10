Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

10,715 EUR +1,42% (10.10.2023, 12:05)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

122,70 NOK +2,25% (10.10.2023, 11:56)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (10.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Am 20. Oktober wolle das Unternehmen seine Q3-Zahlen präsentieren. Politischer Gegenwind in Großbritannien, schwache Margen und eine Cyberattacke hätten den Skandinaviern zuletzt zugesetzt.Vor den Zahlen habe Henrik Hallengreen Laustsen von der Jyske Bank sein Kaufvotum bekräftigt, das Kursziel jedoch deutlich um 50 auf 185 Norwegische Kronen (etwa 16,11 Euro) nach unten angepasst. Auch die Experten von ABG Sundal Collier würden ihre Erwartungen im Vorfeld der Quartalsbilanz dämpfen. Das Rating "Hold" habe die Investmentbank bestätigt, der Zielkurs liege nun mit 120 Kronen (10,44 Euro) ein Viertel unter dem vorherigen ermittelten fairen Wert.Angesichts der verschiedenen Belastungsfaktoren und der wachsenden Skepsis unter den Analysten liege die Messlatte für TOMRA Systems vergleichsweise niedrig. Die Experten würden einen Umsatz von 3,63 Mrd. Kronen (314 Mio. Euro) und ein EBIT in Höhe von 456 Mio. Kronen (39,4 Mio. Euro) erwarten. Unter dem Strich könnte TOMRA Systems somit einen bereinigten Gewinn von 1,04 Kronen je Aktie (0,09 Euro) eingefahren haben. Alle drei Prognosen würden jedoch Zuwächse im Vergleich zum dritten Quartal 2022 implizieren.Zugegeben: Mit einem KGV von 23 für 2024 sei die TOMRA Systems-Aktie immer noch kein richtiges Schnäppchen. Selten sei der Titel aber so günstig gehandelt worden.Mutige Anleger setzen auf gute Quartalszahlen und greifen zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 7,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link