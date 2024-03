Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

13,935 EUR +2,35% (21.03.2024, 14:48)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

160,50 NOK +3,62% (21.03.2024, 14:36)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (21.03.2024/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems: Die Nachfragetreiber sind intakt - AktienanalyseVor wenigen Tagen wurde in Brüssel die Überarbeitung des EU-Verpackungsgesetzes beschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Gesetz ziele darauf ab, die Verpackungsmenge bis 2040 um 15 Prozent zu reduzieren und Einweg-Plastikverpackungen für Saucen wie Mayo und Kosmetika einzuschränken.Die Einigung spiele dem Weltmarkt führer für Leergutautomaten, TOMRA Systems (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM), in die Karten. Denn Investitionen in neue Pfandrücknahmesysteme in einigen EU-Ländern dürften das Geschäft ankurbeln. Schließlich müssten Länder wie Italien und Spanien, die derzeit keine Pfandsysteme hätten, diese bis 2029 einführen, um das 90-Prozent-Ziel für die Rückgabe von Plastikflaschen und Getränkedosen zu erreichen.Mit dem "R2" würden die Norweger gerade einen neuen Multifeed-Leergutautomaten einführen. Er eigne sich vor allem für kleinere Marktformate und verfüge über ein digitales Pfandbon-System.Analysten seien noch nicht ganz von Investmentstory überzeugt. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit rund 114,50 Norwegischen Kronen deutlich unter der aktuellen Notiz (155 NOK). (Ausgabe 11/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link