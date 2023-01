Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

15,86 EUR +1,31% (03.01.2023, 15:00)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

166,24 NOK +1,09% (03.01.2023, 14:49)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (03.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.In Deutschland sei der Gang zum Pfandautomaten seit mittlerweile zwei Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil beim Einkaufen von Lebensmitteln. Weitere Länder würden folgen (müssten), um den stetig steigenden Recycling-Anforderungen in der EU und darüber hinaus auf Dauer gerecht zu werden.TOMRA Systems nehme die Spitzenposition im Markt für Leergutrücknahme-Automaten ein. "Im Jahr 2021 haben wir unsere installierte Basis von Leergutrücknahmesystemen von 78.000 auf 81.000 erhöht und sammeln heute in einem geschlossenen Kreislauf etwa 42 Milliarden Behälter ein, gegenüber 40 Milliarden im letzten Jahr", so TOMRA Systems-Chefin Tove Andersen im Geschäftsbericht 2021. "Dies entspricht jedoch nur zwei Prozent des weltweiten Verbrauchs an Getränkeverpackungen von etwa zwei Billionen Stück."Nur 2% der gesamten Getränkeverpackungen sammele der Weltmarktführer TOMRA Systems mit seinen Leergutrücknahmeautomaten ein. Es handele sich also um einen riesigen Markt, der Platz für weitere Anbieter bietet, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: