Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

14,02 EUR +0,94% (04.05.2023, 12:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

165,20 NOK -0,78% (04.05.2023, 13:47)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (04.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Beim Recycling von alten Batterien komme Deutschland seit Jahren kaum voran. Nach wie vor lande rund die Hälfte der gebrauchten Stromspeicher im Hausmüll oder werde auf andere Art falsch entsorgt, habe der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) am Donnerstag in Berlin mitgeteilt. "Die Folge sind zum einen große Rohstoffverluste für das Recycling, Schäden für die Umwelt und Gesundheit der Menschen sowie immense Brandgefahren", habe es geheißen.Zwar habe Deutschland zuletzt knapp die gesetzlich festgelegte Recyclingquote von 50% erreicht. Doch der BDE fordere ein höheres Engagement bei dem Thema.Von höheren Recyclingquoten bei Batterien dürften mittel- bis langfristig unter anderem TOMRA Systems profitieren. Das norwegische Unternehmen habe sensorbasierte Sortierlösungen entwickelt. Der TOMRA X-TRACT beispielsweise diene in einer Recycling-Anlage im deutschen Bad Oeynhausen zum effizienten Sortieren von Batterien. Aber auch Umicore habe Chancen. Die Gesellschaft betreibe z.B. eine eigene Batterierecyclinganlage im belgischen Hoboken.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link