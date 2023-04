Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (14.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ein Pfandrücknahmesystem einführen, um potenziell vorgegebene Recycling-Quoten zu erfüllen und die globale Plastikverschmutzung zumindest etwas einzudämmen. Darunter befinde sich auch der australische Bundesstaat Victoria. In diesem werde unter anderem TOMRA Systems mit seinem Partner Cleanaway die notwendige Infrastruktur aufbauen.Konkret sei das Joint Venture Tomra Cleanaway (die beiden Gesellschaften würden jeweils die Hälfte des Gemeinschaftsunternehmens kontrollieren) für die Zonen 1 und 4 auserkoren worden. Hierbei handle es sich um die Regionen Western Regional Victoria und Western Metropolitan Melbourne, die geografisch etwa ein Drittel des australischen Bundesstaats ausmachen würden. Der Startschuss für das Pfandrücknahmegesetz solle am 01. November 2023 fallen.TOMRA werde in Victoria automatisierte Sammelstellen mit über 400 Leergutrücknahmeautomaten betreiben. "Wir freuen uns darauf, Teil des kommenden Pfandsystems in Victoria zu sein und mit der viktorianischen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine Kreislaufwirtschaft für Getränkeverpackungen aufzubauen", so TOMRA-Collection-Chef Harald Henriksen. "TOMRA verfügt über eine starke australische Organisation und mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung attraktiver und zuverlässiger Rücknahmelösungen, die von Verbrauchern weltweit angenommen werden."Langfristig aussichtsreich, ein Stopp bei 12 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link