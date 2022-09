Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Bundesumweltministerin Steffi Lemke rufe die deutsche Wirtschaft dazu auf, eine führende Rolle beim Wandel hin zu einer ressourcenschonenden Industrie zu übernehmen. Die Bundesregierung werde dafür mit einer Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie die Rahmenbedingungen setzen, habe Lemke beim Klimakongress des BDI gesagt. Unternehmen wie BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) oder TOMRA Systems würden sich bereits intensiv dem Thema Kreislaufwirtschaft widmen."Wir müssen weg davon, wertvolle Ressourcen in kurzen Zyklen zu halten", habe Lemke gesagt. Sie setze darauf, dass die deutschen Firmen "ihre enorme Innovationskraft" nutzen und um die Marktführerschaft in diesem Bereich kämpfen würden: "Wer Ressourcen möglichst effizient nutzt, wer die Kreislaufwirtschaft schnell in die nationalen Strategien einbauen kann und vor allem in die Praxis bringt, der wird auch einen Marktvorteil schaffen können."BASF habe die Zeichen der Zeit längst erkannt und sich bei interessanten Pure-Playern im Bereich der Kreislaufwirtschaft positioniert. So zähle der Chemiegigant zu den größten Aktionären der Start-ups Quantafuel (chemisches Recycling von Kunststoffabfällen) und Pyrum Innovations (Pyrolyse-Technologie zum Recycling von Altreifen).Auch der Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen, TOMRA Systems, habe den Megatrend Kreislaufwirtschaft im Blick. "Für uns bei TOMRA ist es wichtig, die Chancen zu nutzen. Wir glauben, dass wir einen bedeutenden Beitrag dazu leisten können, wie wir unsere Ressourcen nutzen und wiederverwenden. Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche gibt es also bedeutende Möglichkeiten, die wir verfolgen können", so TOMRA-Chefin Tove Andersen vor gut einem Jahr gegenüber dem AKTIONÄR. "Darüber hinaus haben wir eine eigene Abteilung für Kreislaufwirtschaft, die sich mit neuen Möglichkeiten innerhalb der Kreislaufwirtschaft befasst - hier liegt unsere Kompetenz."Die TOMRA Systems-Aktie bleibt langfristig ein hochinteressantes Investment, mutige Anleger nutzen den jüngsten Rücksetzer, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer bei BASF investiert sei, sollte den Stopp bei 39 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)