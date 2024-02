Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal bei allen wichtigen Kennziffern die Prognosen teils deutlich übertroffen. Zudem stelle die Gesellschaft eine höhere Dividende in Aussicht. Die Ergebnisse würden bei den Anlegern auf offene Ohren stoßen, die Aktie verbuche deutliche Zugewinne.Im Schlussviertel habe der Maschinenbauer ein organisches Wachstum von zehn Prozent verzeichnet, die Bruttomarge habe um zwei Prozentpunkte auf 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeweitet werden können. Sowohl im Bereich "Recycling" als auch im Segment "Food" habe der Hersteller von Pfandrücknahmesystemen seinen Auftragseingang deutlich gesteigert. Ergo: Die Investitionsbereitschaft der Kunden scheine sich wieder spürbar zu erholen.Sowohl der Umsatz (Prognose: 3,60 Mrd. Norwegische Kronen), als auch das EBITA (Schätzung: 465 Mio. Kronen) und der Auftragseingang (Konsens: 1,31 Mrd. Norwegische Kronen) hätten deutlich über der Marktprognose gelegen.Zudem könnten sich Anleger auf eine höhere Dividende freuen. TOMRA Systems steigere die Ausschüttung um acht Prozent und wolle auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 25. April somit 1,95 Kronen pro Papier vorschlagen. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs betrage die Dividendenrendite knapp zwei Prozent, die Payout-Ratio liege bei 54 Prozent vom bereinigten Ergebnis je Aktie.TOMRA Systems habe einen hervorragenden Quartalsbericht präsentiert und die Aussichten für 2024 würden ebenfalls zuversichtlich stimmen.Die Aktie des Weltmarktführers für Leergut-Rücknahmesysteme bleibt ein langfristig ausgerichteter Kauf (Stopp: 7,50 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)