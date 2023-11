Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

97,86 NOK +2,43% (13.11.2023, 09:26)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (14.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Nach enttäuschenden Zahlen zum dritten Quartal melde sich der norwegische Maschinenbauer mit guten Nachrichten zurück. Das Unternehmen solle eine vierstellige Anzahl an Pfandrücknahmeautomaten nach Quebec (Kanada) liefern. Somit trage TOMRA Systems zur Modernisierung des bereits bestehenden Pfandrücknahmesystems in der kanadischen Provinz bei.Die Modernisierung des Pfandrücknahmesystems in Quebec und auch der Zuschlag für TOMRA Systems sei von den Marktteilnehmern erwartet worden. Dennoch überrasche die Anzahl der zu liefernden Automaten positiv. Das Papier des norwegischen Maschinenbauers sollte in einem freundlichen Markt ihre Erholungsbewegung fortsetzen können. Für deutlich höhere Kurse brauche es bei TOMRA Systems jedoch eine spürbare Belebung des Auftragseingangs und eine Verbesserung der Gewinnmargen. Nach Ansicht des "Aktionärs" sei der Titel ein antizyklischer Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:8,266 EUR +2,73% (14.11.2023, 09:36)